"Incontri di storia sulla Spagna del tempo presente": la conferenza al Cervantes

L'Instituto Cervantes di Palermo (via Argenteria Nuova, 33) propone un ciclo di quattro incontri sulla storia contemporanea della Spagna dal titolo “Incontri di storia sulla Spagna del tempo presente”, a cura del dottor Carlo Verri, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo.

Un programma che, da maggio a dicembre, mira a divulgare non solo agli studenti e agli studiosi della materia, ma anche ad un uditorio trasversale, l’arco storico che parte dalla guerra civile del 1936-39 e arriva sino ai primi anni del XXI secolo, passando per il periodo della Transizione. I relatori coinvolti, di volta in volta, saranno storiche e storici, italiani e spagnoli, specialisti dei temi di cui tratteranno.

Venerdì 26 maggio dalle ore 9.30 nell’aula Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali - Dems (via Maqueda, 324) si volgerà il primo incontro con gli storici Matteo Re e Gaizka Fernández Soldevilla, autori del libro “Storia del terrorismo in Spagna” (Rubettino Editore), insieme al coordinatore del progetto Carlo Verri, che modererà la tavola rotonda partendo dal volume, e ai relatori Andrea Miccichè, docente dell’Università Kore di Enna, e Antonino Blando, docente dell’Università degli Studi di Palermo. Ingresso libero.

Gaizka Fernández Soldevilla è il responsabile dell’Area di Ricerca Scientifica del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (Spagna). Autore di numerosi libri e articoli tra i quali: Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (2013), Pardines. Cuando Eta empezó a matar (2018) en 1980. El terrorismo contra la Transición (2020).

Matteo Re è professore associato presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid. Docente nel master in Análisis y Prevención del Terrorismo e autore di libri e articoli sulla violenza politica. Tra i quali: Pertenencia a banda armada. Ataque al corazón del Estado y terrorismo en Italia (2013), Guerrilleros, terroristas y revolución (2015), El asesinato social y el relato de las víctimas de Eta (2022) (i due ultimi libri pubblicati insieme a José Manuel Azcona). Il suo ultimo libro è Storia del terrorismo in Spagna - Dall’Eta al jihadismo (2022, scritto con Gaizka Fernández Soldevilla).

Prima dell’inizio tavola rotonda Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Salvatore Muscolino, Coordinatore Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, e Juan Carlos Reche Cala, Direttore Instituto Cervantes di Palermo, rivolgeranno un saluto ai presenti.