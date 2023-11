"Incomprensione", la mostra fotografica interattiva nella Casa degli artisti di Termini Imerese

Casa degli Artisti comunica l’apertura di una mostra presso i suoi spazi espositivi dal 24 Novembre al 26 Novembre 2023. La mostra, a cura di Giulio Adelfio, esporrà il progetto fotografico realizzato da Andrea Lo Nano e Michele Morando. Gli scatti sono il frutto di un periodo d’esperienza all’interno dell’Onlus “I Buffoni di Corte” di Torino e hanno come soggetto e tematica l’esperienza di vita di persone con disabilità. Ad accompagnare la mostra fotografica vi sarà un’installazione audiovisiva interattiva realizzata da Casa degli Artisti, la quale concretizza l’obiettivo della mostra: colmare quel vuoto d’Incomprensione fra chi ha una disabilità e il mondo esterno.

L’inaugurazione della mostra avverrà il 24 novembre alle ore 16, l'ingresso sarà gratuito e resterà aperta al pubblico per i due giorni successivi dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso la sede di Casa degli Artisti a Termini Imerese (PA), in via Gisira n. 45.

"Avvicinare due mondi, percepiti come diversi, attraverso l’intimità di un sentimento" è l’obiettivo della mostra, la quale intende ispirare tale sentimento tramite il mezzo artistico, utilizzando a pieno le tecnologie e tecniche figlie del nostro tempo. Il visitatore, dopo aver osservato le fotografie del progetto di Andrea Lo Nano e Michele Morando, sarà portato a relazionarsi ed avvicinarsi (sia fisicamente che metaforicamente) al mondo di chi vive con una disabilità grazie all’installazione interattiva presente alla mostra.