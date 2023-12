Inchiostro d'oro prima edizione, al via il contest del fumetto a Monreale

Al comune di Monreale annunciata l'inaugurazione della prima edizione del festival/contest "Inchiostro d'oro" Festival del fumetto Monrealese, una iniziativa nata a seguito del successo riscontrato dalla giornata del fumetto, che vedrà in auge il ritorno del gruppo di Noi Giovani di Monreale.

Un'iniziativa che si prevede articolatasi in tre fasi, la prima di presentazione al pubblico delle tavole che parteciperanno al contest, le quali verranno illustrate dagli artisti che le proporranno guidati dal presentatore Giuseppe Gebbia, i partecipanti saranno provenienti dalla scuola del fumetto di Palermo e da artisti autonomi e indipendenti di Monreale inoltre il festival sarà aperto ad artisti di tutta la Sicilia, la seconda fase sarà di pura esposizione delle stesse tavole al pubblico in uno spazio dedicato qui si sarà liberi di girare per il festival e la mostra, conseguentemente avverrà la valutazione delle tavole da parte della giuria, composta da artisti di spicco siciliani e non solo: Aurelio Mazzara, Danny Ingrassia, Ester Cardella, Ignazio Piacenti; i quali verranno coadiuvati da Giuseppe Gebbia a seguito avremo la terza e conclusiva fase di premiazione in cui tutti i partecipanti più l'eventuale pubblico saranno ospiti in un locale del amministrazione comunale, qui avremo la premiazione delle migliori tavole che riceveranno il premio "inchiostro d'oro" con la presenza del amministrazione comunale e dagli artisti rappresentati dalla giuria, saranno chiamati ad intervenire i premiati i quali avranno la possibilità se vorranno di tenere un discorso, l'intera premiazione sarà presentata e portata avanti da Noi Giovani di Monreale e da arci.