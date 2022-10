Tonnara Bordonaro, inaugurazione ristorante invernale e concerto di Mandreucci e Vella

Un ristorante d’inverno e allo stesso tempo con vista sul mare di Palermo. Impossibile? No se la struttura è del Quindicesimo secolo e con oltre 600 anni di storia. La Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9, riaperta questa estate e protagonista della movida cittadina del 2022 con numerosi eventi, inaugura il 12 ottobre alle 19,30 la sua area ristorazione per i mesi meno caldi, con la possibilità di godere della vista di Palermo da un luogo privilegiato, con i tavoli disposti nello spazio interno, completamente ristrutturato.

La cena del 12 ottobre prevede l’entré con bis di sushi crudo e cotto con salse orientali, l’antipasto con finanziera di salmone con alga nori e camomilla, quenelle di pescatrice con anacardi e burro ai crostacei e julienne di calamaro in osmosi inversa al limone. Segue il primo piatto di risotto al limone di Siracusa, scampo arrosto profumato al rosmarino e polvero di pistacchio e il secondo con rollatina di spada con cuore di rosso di Mazara panata allo scaccio e contorno di patate affumicate al timo. Il dessert prevede il cannolo con gelato alla cassata. I vini serviti saranno: Oltrepo’ Pavese, Frecciarossa metodo classico, Marian Simcic Pinot Grigio 2021, Casa Grazia Frappato 2021.

Alle 22,30 partirà il concerto di Marcello Mandreucci e Rosario Vella con il loro format “Le canzoni raccontano”. Non solo un concerto, ma un’incursione tra le hit che ci hanno cambiato la vita, shakerando canzonette e brani d' autore - da Fabrizio De Andrè a Bob Dylan, dai Beatles ai Rolling Stones - trattando questa mitologia musicale con leggerezza e contenuto. Trent’anni di sodalizio artistico, quello tra Rosario e Marcello, che permetterà loro di sfidare persino il pubblico, chiedendo canzoni a richiesta come se fossero jukebox viventi in un racconto comico-involontario. Marcello Mandreucci in particolare sarà impegnato nel cantare alcuni brani del suo album di prossima uscita, con canzoni in lingua sicula.