Istituto dei ciechi Florio e Salamone, nella corte inaugura il "Parco dei suoni"

Sabato 5 giugno alle ore 10 sarà inaugurato il Parco dei Suoni presso la corte esterna dell’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone in Via Angiò, 27 a Palermo.

Il Parco, voluto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e riqualificato grazie alla collaborazione di Vivi Sano Onlus, associazione che ne coordinerà le attività, si apre al territorio. La corte esterna della sede dell’Istituto, edificio costituito da un corpo centrale, nucleo originario risalente all’antica Villa del Pigno diventa un centro sportivo inclusivo polifunzionale, accessibile, dove poter praticare in sicurezza attività ludico-motorie, di stimolazione sensoriale ed attività assistite con gli animali.

Durante l’inaugurazione, alla presenza delle autorità civili, sportive e politiche della città, sarà possibile visitare il Parco, della superficie di 5000 metri quadrati, completato con lavori di riqualificazione e dotato di arredi e attrezzature inclusive. Il Parco dei Suoni, sull’esempio del Parco della Salute, metterà in rete associazioni che svolgeranno le attività prendendosi anche cura del luogo con i propri volontari.

Potranno partecipare alle attività gli ospiti dell’Istituto, minori e giovani adulti con gap intellettivo relazionale, persone dunque con disabilità visive e/o uditive e con disturbi del neurosviluppo, ma non solo, in un’ottica di vera inclusione, il Parco dei Suoni sarà aperto a tutti, divenendo punto di riferimento per le scuole e la città.

