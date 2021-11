Galleria Tredarte, inaugurata la mostra "The golden age of burlesque"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La galleria Tredarte ha inaugurato il 31 ottobre, alle 18, la mostra "The golden age of burlesque". In visione le opere di Giancarlo Rubino, poliedrico artista palermitano di origini argentine. Vi è una molteplicità interiore nelle opere di Giancarlo Rubino, il quale unisce gesto, materia, volontà e semiotica della realtà in modo che ogni sua opera possa benissimo essere vista a 360 gradi. È dissacrante e moralista nello stesso tempo. Indaga su di sé e sul mondo insieme. È luminoso ed oscuro, e come se un'infinità di opposti convivessero insieme con un equilibrio di potenza che ha in sé qualcosa di unico.

Ancora una volta l'associazione Tredarte, delle pittrici Giusy Rosa e Veronica Ribbeni, ha regalato ai numerosissimi amanti dell'arte intervenuti, accolti nel rispetto delle vigenti normative anti-covid 19, un'esperienza sensoriale unica in un turbine di emozioni con almeno due conseguenze positive: un respiro di luminosità e diffusa euforia creativa con una sorte di "rappel a' l'ordre" a guisa di unità di misura concreta e tangibile. La mostra, che ha riscosso tantissimo successo, potrà essere ancora visionata negli spazi espositivi dell'associazione di via Sampolo 100 il 3, il 6 e il 7 novembre, dalle 18 alle 20.