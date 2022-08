Inaugurazione della mostra Far Alba a Vergine Maria e concerto alla Tonnara Bordonaro

Prima la mostra e poi il concerto. Per raccontare anzitutto l’orgoglio artistico di essere parte integrante di un’area marinara, ma anche per dare un segno culturale attraverso la forza del jazz. È un appuntamento davvero speciale quello del 3 agosto alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

Si comincia alle 18, con l’inaugurazione della mostra curata da Gaetano Basile e Ninni Prestigiacomo “Far Alba a Vergine Maria”, in cui alcune artiste hanno partecipato ad una estemporanea, organizzata proprio all’alba di un nuovo giorno, per fissare attraverso la pittura alcuni scorci dei luoghi più caratteristici del borgo, in particolare attorno alla stessa tonnara Bordonaro. Con Basile e Prestigiacomo sarà presente il presidente di “Regioniamo Sicilia” Beppe Trapani. Alle 19 si potrà fare aperitivo, mentre alle 21 aprirà il ristorante. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it.

Alle 22 avrà inizio il concerto di Roberto Gervasi dal titolo “My jazzy accordation”, ovvero lo spettacolo del fisarmonicista siciliano, il cui intento è omaggiare la fisarmonica nel jazz, ispirandosi a grandi maestri come Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell e il mentore fisarmonicista Frank Marocco. Sul palco, oltre a Roberto Gervasi alla fisarmonica, anche Davide Inguaggiato al contrabbasso e Fabrizio Giambanco alla batteria. È consigliata la prenotazione attraverso il sito www.tonnarabordonaro.it.