Nuovo inizio per Mind, riapre la music factory: l'inaugurazione tra arte e musica dal vivo

ind, la music factory nata a Palermo nel 2015, è pronta ad un nuovo inizio: il 24 novembre riapre rinnovandosi nella forma. La nuova sede si chiamerà Mind House e sarà interamente dedicata a studi di registrazione, sale prove attrezzate ed un nuovo live club dal design industrial, che proporrà il meglio del food & beverage locale.

Il calendario dell'apertura della nuova live venue prevede tre giorni di eventi: dal 24 al 26 novembre Mind House ospiterà concerti, panel ed incontri ad ingresso gratuito, distribuiti nell'arco di tutta la giornata e fino a tarda notte, mirati a coinvolgere l'intera comunità cittadina.

“Sin da quando abbiamo cominciato come studi di registrazione nel 2015 – racconta Valerio Fròsini, CEO della factory – abbiamo sempre pensato a MIND come ad una casa, per tutti e di tutti. Nel tempo siamo cresciuti: ora accogliamo nelle nostre sale prove centinaia di musicisti, forniamo consulenze e servizi, ed abbiamo anche avviato la nostra record label. Ma il desiderio di una casa da condividere con la collettività è sempre rimasto, e quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo”.

Rilevando 600 mq in via San Lorenzo, i tre soci di MIND – oltre a Fròsini, ci sono anche Dario Di Matteo (già noto come mente e braccio degli studi W-Rec) e Stephan Perez (founder di The Rocksence Records) – hanno dato forma ad uno spazio dinamico ed in continua evoluzione, pensato per la musica, ma capace di aprirsi alla cultura a tutto tondo. Non solo vita notturna con musica dal vivo ed eventi, quindi, ma anche punto di riferimento diurno per tutte le fasce d'età.

“Oltre alle sale prova ed agli studi, ci occuperemo di formazione, incontri, di dare forma e qualità alle idee – dichiara sempre Fròsini – Il nostro obiettivo è creare una comunità creativa, aperta ed inclusiva, adatta ad una Palermo che cambia e chiede degli spazi che le somiglino. Vogliamo candidarci come uno degli epicentri cittadini del cambiamento, valorizzare il territorio insieme a chiunque lo abbia a cuore quanto noi. Ci piace insistere sul concetto di casa per la collettività: per questo l'abbiamo chiamata Mind House”.

Il 24 novembre Mind House inaugura a Palermo in via San Lorenzo, 273/A alle ore 19, con un programma di live e dj set ancora da svelare, mentre i giorni seguenti i cancelli saranno aperti a partire alle ore 21.