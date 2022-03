Dj set e video mapping in 3D: in piazza San Domenico inaugura il dehors del Il bar della Rinascente

Il bar, cocktail bar sulle terrazze di Rinascente Palermo via Roma, inaugura venerdì 1 aprile il dehors in piazza San Domenico con una speciale serata. Un evento aperto al pubblico che, a partire dalle 20,30, promette di intrattenere gli ospiti con il sound contemporaneo di dj Manola e un esclusivo video mapping 3D proiettato sulla facciata di Rinascente. Uno spettacolo da godersi sorseggiando i drink del Bar e una selezione di finger food.

Per celebrare l’inaugurazione il mixologist Luca Scrimenti ha ideato Floors, una speciale lista cocktail che attraversa, in un percorso ascendente, i diversi piani dello store di Rinascente racchiudendone lo spirito in cinque inediti cocktail. Il concept de Il Bar nasce a Milano sulla terrazza di Rinascente in piazza Duomo nel 2007 e arriva a Palermo a giugno 2015, sulle terrazze affacciate sulla chiesa di San Domenico. Da sette anni il locale esplora la mixology nelle sue sfumature più sofisticate e propone i classici della caffetteria per una pausa di piacere nel cuore di Palermo.

L’apertura del dehors porta avanti il racconto del gusto regalando esperienze, atmosfere e ricordi in un nuovo spazio ancora più integrato nel tessuto urbano del capoluogo siciliano. L’inaugurazione è solo il primo di una serie di appuntamenti che nei prossimi mesi animeranno Il Bar in piazza San Domenico: le serate con dj set proseguono venerdì 8 e 22 aprile, 6 e 20 maggio. Evento aperto al pubblico, 1 free drink a persona con selezione di finger food.