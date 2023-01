Si inaugura la Casa del popolo, sarà intitolata a Peppino Impastato

Riparte a Palermo l'esperienza di una Casa del Popolo, a tre anni dallo sgombero di Via Cavour e a pochi giorni di distanza dell'udienza del processo a 17 attivisti e militanti accusati di aver partecipato a quella esperienza. Appuntamento il 27 gennaio alle 17,30 in via Isidoro La Lumia,

Riparte scegliendo d'intitolare la struttura a Peppino Impastato, un giovane rivoluzionario, martire della battaglia per la trasformazione in senso positivo della nostra terra. "Ed è questa - scrivono - la nostra ispirazione e la nostra identità, vogliamo lottare per un cambiamento, in direzione della giustizia sociale, dell'uguaglianza, di una vera democrazia per il nostro popolo. Vogliamo far rivivere Peppino nelle nostre lotte. Vogliamo che la Casa del Popolo Peppino Impastato diventi un laboratorio unitario, aperto e pluralista, che produca iniziative politiche, sociali, culturali, per contribuire al cambiamento positivo del nostro territorio.

Vorremmo che la partecipazione di quante e quanti vorranno aderire e partecipare alle sue iniziative sia nel senso del loro pieno protagonismo ed internita', garantita da una gestione democratica attraverso lo strumento dell'assemblea di gestione sovrana. Iniziamo, con entusiasmo e gioia, questa nuova esperienza, consapevoli delle difficoltà che incontreremo e delle prove che dovremo affrontare. Ma, come dicevano le madri argentine dei desaparesidos, l'unica battaglia che abbiamo perso è quella che non abbiamo combattuto".