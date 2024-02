In via Malaspina apre una biblioteca sociale: sarà intitolata al professor Carmelo Federico

Sabato 24 febbraio ore 18 presso la sede del Wwf a Palermo in via Malaspina, 27 avrà luogo l'inaugurazione della Biblioteca Sociale "Carmelo Federico". Interverranno familiari, amici e conoscenti del compianto prof Carmelo Federico, storico volontario e attivista del Wwf Sicilia sino alla sua scomparsa.

Un grande amico della natura siciliana, il prof Carmelo Federico fu un attento e appassionato educatore nonché autore di numerose pubblicazioni educative e divulgative riguardo il panorama della botanica siciliana.

Alcuni di questi volumi fanno parte della raccolta che comprende, oltre a libri che riguardano la natura e l'ambiente,anche di narrativa grazie alla donazione dell'editore Sellerio che ha fornito centinaia di volumi delle preziose collane pubblicate dalla grande e storica casa editrice palermitana.

La Biblioteca sarà a disposizione dei soci che potranno consultare e prelevare i libri in prestito e sarà aperta a studenti e ricercatori per la consultazione in sede previo appuntamento con i referenti del gruppo di lavoro. Per informazioni consultare il sito web: wwfsicilianordoccidentale.it