Thè arabi, infusi, narghilè e cultura marocchina a Piazza Niscemi: inaugura Alchimia

Verrà inaugurata giovedì 6 agosto 2020 alle 18:30, la nuova sede dell’Alchimia Salotto Arabo in Piazza Niscemi, 26. Nel rinnovato locale, pensato per chi vuole rilassarsi circondato dal verde, si potranno gustare the arabi, infusi, fumare narghilè preparati secondo tradizione e godere del fascino proprio di una cultura che da sempre è vicina a quella siciliana. Un nuovo punto di ritrovo dedicato a tutti coloro che da oltre dieci anni condividono la passione per il mondo arabo e i suoi rituali. Per festeggiare insieme l’inizio di questa nuova avventura, lo staff aprirà le porte alla città offrendo a tutti i partecipanti the e biscotti della cultura marocchina.

