"In honorem Sancta Caeciliae" tra arte, storia e musica": concerto al Museo Diocesano

Si intensifica la sinergia tra il Museo Diocesano di Palermo, diretto da monsignor Filippo Sarullo, e il Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, in programma infatti per sabato 25 novembre - in occasione della memoria liturgica della martire Santa Cecilia, patrona dei musici e dei coristi - una serata tra arte, storia e musica.

Lo start alle 18:30 presso la Sala Rossa del Museo Diocesano, con un’introduzione tenuta dal prof. Valerio Bonanno, teologo e storico, sull'agiografia ed iconografia della martire Cecilia, e sul culto - oggi scomparso - nella città di Palermo. Seguirà un concerto del coro delle voci bianche del Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, diretto dal maestro Antonio Sottile.

A esibirsi per la singolare occasione, anche alcuni giovani talenti palermitani come: Fabiola Galati (soprano), Andrea Randazzo (pianoforte), Riccardo Palmeri (violino), Alessandro Nigrelli (flauto), Eliana Borsellino (pianoforte). Il pubblico presente al termine, avrà la possibilità di visitare tutta l’area museale che raccoglie ben 300 opere tra pitture, sculture e arti decorative dal XII al XIX secolo, collocate in 27 sale.