"Improvvi-siamo": serata di beneficenza fra musica, sport e solidarietà al Santa Cecilia

Improvvi-siamo è l'evento di solidarietà creativa ideato dall'associazione Marco Sacchi che si terrà giovedì 7 luglio 2022 alle ore 20 al Real Teatro Santa Cecilia (via Piccola Teatro S. Cecilia, 15) per sostenere lo sport paralimpico. Una serata di beneficenza finalizzata, in particolare, alla raccolta fondi per i paraolimpici di scherma e di nuoto, rispettivamente del Club Scherma Palermo asd e dell’Associazione TuttInsieme con il patrocinio oneroso della Presidenza dell’Ars.

Il programma

La serata prevede le improvvisazioni della Jazz Band di De Vecchi Palacardo and Friends (Salvatore De Vecchi,Vincenzo Palacardo, Paolo Scelfo,Riccardo Anselmo, Davide Barbasso) dell'Improvise Group: Marc Cin, Ettore Falcone, Fausto Gristina ,Valerio Buscetta e Bino Cangemi. Dell’ InarArTrio (Silviu Dima,Giuseppe Nastro,Fabio Piazza &Riccardo Anselmo e Giovanni Apprendi) e la voce straordinaria di Sara Barraco accompagnata al piano da Vincenzo Biondo.

Sulla pagina dell'evento su facebook è consultabile il link per i biglietti on line: https://www.facebook.com/events/1274608183072234

Sarà comunque possibile acquistarli anche presso i punti vendita al Real Teatro Santa Cecilia dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 ed allo Spasimo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30