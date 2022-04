Fa tappa a Palermo "L'impresa è donna", l'evento gratuito dedicato alle donne che fanno impresa

L’Impresa è Donna è un’associazione senza fini di lucro nata dal progetto di Giada Melis, giovane imprenditrice sarda, che nel 2017 creò un evento dedicato esclusivamente all’imprenditoria femminile allo scopo di condividere esperienze e conoscenza donne impegnate attivamente nel mondo imprenditoriale e manageriale.

Da allora, grazie alla collaborazione costante di Anna Marras, Anna Aulico e Michaela Gariboldi, l’8 marzo di ogni anno si è tenuto il medesimo evento a Genova e Palermo, a cui hanno partecipato, come relatrici, donne provenienti dai più diversi ambiti: dall’imprenditoria, ovviamente, politica, fino alle istituzione e la magistratura.

Scopo di L’Impresa è Donna, come dicono concordemente le 4 socie dell’associazione è: sostenere e incoraggiare le donne che lavorano, attraverso una serie di giornate di formazione, assolutamente gratuite, durante le quali raccontiamo e condividiamo le nostre esperienze di vita come persone e come imprenditrici, consapevoli delle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro.

Durante le giornate di formazione, si discute quindi delle difficoltà superate e trasformate dalle fondatrici e dalle loro ospiti, che in questo modo creano spunti di dibattito e riflessione condivisi con le partecipanti. Oggi, a distanza di 5 anni dal primo evento di L’Impresa è Donna, al fine di fornire un nuovo spunto di riflessione e incoraggiamento alle donne, Anna Aulico, Anna Marras, Michaela Gariboldi, Giada Melis e Deborah Dirani, hanno deciso di raccontarsi in un libro autobiografico dal titolo: “L’impresa è donna. Il coraggio di non arrendersi mai”.

Il libro, pubblicato da Engage Editore, tratta di temi di attualità come la violenza domestica, il fallimento imprenditoriale, la separazione, le difficoltà della maternità e molto altro ancora. Lo fa attraverso le testimonianze dirette delle protagoniste che si raccontano senza filtri, mettendo a nudo sofferenze che spesso le donne tacciono. Ma soprattutto lo fa condividendo un messaggio di incoraggiamento che mostra come sia possibile trasformare ogni condizione di vita, anche quella che genera maggiore sofferenza, usando ciascuna le proprie risorse, a seconda dei propri mezzi.

La presentazione del libro “L’impresa è donna. Il coraggio di non arrendersi mai” avverrà il prossimo 11 aprile a Palermo presso il Circolo degli Ufficiali (piazza Sant’Oliva, 25) durante la giornata evento dell’associazione che inizierà alle 10 e si concluderà alle 18. Alla giornata parteciperanno, in qualità di ospiti e relatrici:

Margherita Tomasello, amministratrice di Sicilia Naturalmente

Valentina Melfa, Dirigente di Meic Service

Aurora Marino, Co-founder e amministratrice di GrowLife

Amalia Giordano, PR & Events

Giovanna Comparetto, Direttrice amministrativa di fulmine group

Patrizia Di Dio, Vice Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Presidente di Confcommercio Palermo e Vice Presidente Nazionale di Federmoda Italia. È stata Presidente Nazionale di Terziario Donna Confcommercio.

L’evento è gratuito.