"Immersive concert" al Massimo alla scoperta dei suoni di uno dei teatri storici più grandi d'Europa

Al via da sabato 2 luglio alle 20:00 al Teatro Massimo di Palermo “Immersive concert”, un concerto di pagine celebri del repertorio operistico italiano, per scoprire la bellezza e i suoni di uno dei teatri storici più grandi d’Europa. Sul podio, a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo, il Maestro Danilo Lombardini. Maestro del Coro Ciro Visco.

Pensati e inaugurati lo scorso inverno, quando la pandemia esigeva il distanziamento anche tra i professori d’orchestra e gli artisti del Coro, gli Immersive concert sono concerti della durata di 45 minuti che offrono al pubblico l’esperienza di essere immersi e circondati dal suono dell’orchestra proveniente dalla platea (e non dalla buca) e dai palchi di primo e secondo ordine, dove è sistemato e distribuito il Coro. Un format di successo, apprezzato dal pubblico straniero, e non solo, che il Teatro Massimo ripropone in Sala Grande, da sabato 2 luglio alle 20:00, per la sua stagione estiva.

Il programma propone pagine celebri del repertorio operistico italiano, da Rossini a Verdi a Bellini, titoli attraenti, conosciuti dal grande pubblico internazionale, come l’ouverture da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini o il “Coro di Zingarelle e Mattadori” da La traviata, il “Va pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, o la Sinfonia da Norma di Bellini.

Una occasione per riscoprire l’acustica perfetta e la bellezza di uno dei teatri storici più grandi d’Europa, dotato di un affascinante sistema di areazione naturale, progettato dal Basile a fine ottocento: il soffitto a petali mobili che si schiudono per far defluire l’aria calda e rinfrescare la Sala più grande del Teatro. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo è il Maestro Danilo Lombardini, Maestro del Coro, Ciro Visco.

Repliche il 10, 12 e 13 luglio, sempre alle 20:00. Biglietti: Intero: 20 euro; Ridotto: 16 euro; Card under 35: 10 euro. In occasione dell’ Immersive Concert, sabato 2 luglio sarà prolungato l’orario delle visite guidate a teatro (ultima visita ore 19:00) ed è previsto il biglietto ridotto per chi volesse associare alla visita anche il concerto.