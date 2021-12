iLove Concept Store: sconto del 10% soltanto per chi acquista in negozio

Prezzo non disponibile

#ANOICIPIACE CHE VIENI IN NEGOZIO

10% iLove Concept Store

iLove Concept Store lancia una campagna al quanto particolare:

"Vogliamo che tocchiate il prodotto con mano, che lo vediate dal vivo permettendoci di mostrarvelo e spiegarvelo.

Ricevi uno sconto del 10% su tutto per tutto il periodo Pre Natalizio acquistando dal vivo in negozio, mentre online (compreso il nostro sito) acquisterai a prezzo pieno!"

Abbiamo creato questo video clip per mostrare alcuni degli articoli più interessanti da considerare per i regali di Natale 2021.

L'iniziativa mira a promuovere un comportamento commerciale sano che supporti tutte le realtà locali e tutti gli esercizi di vicinato.

Da anni iLove Concept propone gli articoli più ricercati del mercato con una particolare attenzione al design e alle funzionalità innovative.

Da iLove Concept Store trovi le più affascinanti Lampade da Design, Idee Regalo e i più ricercati Elementi di arredo e Accessori per Smartphone. Trattiamo solo i migliori Brands come: Lexon, Seletti, Sbam Design e Crosley.

Ti aspettiamo in negozio per farti immergere in una nuova esperienza.