"Iliade il sacrificio dell'amore" al Fontarò

Prosegue la tournée dello spettacolo tratto dalla celeberrima storia.Le gesta di Patroclo, Ettore, Priamo, legate da mani sporche di sembianza divina(Achille), rivivono in un epico racconto. Amore e sacrificio in una guerra immortale, dove ognuno pretende ragione. E nella ragione, muoiono gli innocenti. Fontarò circolo Arci 4 Febbraio ore 21 5 Febbraio ore 17 Biglietti 12 Euro Per disposizione del teatro, il pagamento deve avvenire in contanti https://facebook.com/events/s/iliade-il-sacrificio-dellamore/901279207900826/