Il tenore e fondatore dei The Real Group Anders Edenroth a Palazzo Butera Bagheria il il 27 e 28 aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha portato avanti la frontiera del canto corale, e col suo gruppo vocale, The Real Group, si esibito in più di 40 Paesi in tutto il mondo, creando e producendo oltre 20 album. È un curriculum di tutto rispetto quello di Anders Edenroth, protagonista assoluto della due giorni di “Workshop a cappella” che si terrà il 27 e 28 aprile dalle 9,30 alle 18 a Palazzo Butera a Bagheria in corso Butera. Durante i suoi due giorni di lezione, il tenore e fondatore dei The Real Group avvicinerà i presenti al mondo del canto spiegando tecniche, esercizi di respirazione, concludendo la due giorni con una performance finale. I due giorni di workshop sono organizzati da The Ensemble Accademia Musicale e da Associazione Musicale The Slash of Unashamed Singers.

"Edenroth – dicono gli organizzatori, la maestra Giuliana Di Liberto e il maestro Maurizio Giliberto, che saranno presenti alle lezioni - è un eccezionale cantante, compositore e arrangiatore oltre ad essere una persona di grande umanità. Un'occasione unica per stare insieme e goderci due giornate di grande musica con un mito della musica. Un weekend per conoscerci, condividere esperienze e stare bene in un clima di grande partecipazione. Siamo molto felici di poterlo accogliere in un contesto così ricco di storia e di fare musica". Per iscrizioni e informazioni mandare una mail a singcily@gmail.com o telefonare al 333 388 41 66 .