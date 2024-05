"Il Rogo", lo spettacolo in scena al Teatro Fonderia Grock

Sesto appuntamento della ricca "Rassegna Condivisa 24" organizzata dall'Associazione Allunaggio nel piccolo Teatro Fonderia Grock in vicolo Cassarelli a Palermo. Va in scena sabato 11 maggio, alle 19.00 e alle 21.15, "Il Rogo" con Santi Cicardo, Davide Lo Coco, Irene Maiullari, per la regia di Enrica Volponi Spena. Una produzione OTqA/Casa Teatro.

Una stanza spoglia, un professore disincantato, un assistente idealista e la sua ragazza, sullo sfondo l’eco di una guerra, una qualunque di questi ultimi decenni. Tra le mura della stanza il dolore, lo sfinimento del freddo e della fame, il tentativo di tenersi in vita un giorno dopo l’altro e una serie di inquietanti interrogativi: perché nonostante la poesia, la prosa, le grandi visioni filosofiche e scientifiche che l’umanità per millenni ha prodotto, l’uomo continua forsennatamente a fare la guerra? Perché la storia sembra tutto fuorché una maestra di vita? E se i libri non riescono a redimere l’umanità, vale la pena salvarli, o non è meglio bruciarli in un grande rogo letterario che riscaldi, anche solo per qualche attimo, la gelida esistenza dei protagonisti? Su questi interrogativi i tre personaggi si producono in un corpo a corpo dialettico e fisico che li vede avanzare, resistere e retrocedere, amare e odiare fino a trasformarsi in esseri privi di umanità, insensibili ed egoisti. Una pièce, quella che continua il cartello VIV? dedicato al teatro contemporaneo, sulla guerra e sul valore della cultura, sulle responsabilità che l’uomo contemporaneo ha nella distruzione della sua stessa esistenza.



Il biglietto per l'ingresso singolo è di 10 euro, mentre il ridotto a coppia (minimo 2 biglietti) è di 8 euro. L'abbonamento a 10 spettacoli ha un costo di 75 euro, mentre l'abbonamento a 5 spettacoli è di 40 euro. I biglietti e gli abbonamenti si possono acquistare nella biglietteria del teatro (in vicolo Cassarelli 20), aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web del teatro, restare aggiornati sui canali social della Fonderia Grock (pagina Facebook e profilo Instagram) oppure chiamare i numeri 329 588 2033 (Andrea) o 331 8912842? (Giorgio).