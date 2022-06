"Il ricordo della memoria": la mostra fotografica di Salvo Quagliana

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia riporta a galla i ricordi legati alla seconda guerra mondiale che vide la Germania nazista sterminare il popolo ebraico. Nasce così il progetto ideato dai fotografi amatoriali Salvo Quagliana Elena Di Blasi e Francesco Terranova.Sulla scia di questo filone si associa anche un secondo progetto a ricordare ciò che successe la notte del 14 gennaio 1968 quando un violento terremoto distrusse la ridente cittadina di Poggioreale causando oltre 300 vittime. I tre fotografi si sono avvalso di uno staff di modelli attori e gente comune e di due piccole protagoniste Nicole e Marta in quanto il progetto ha uno scopo educativo ed esplicativo dei drammi di cui tratta.. tenere viva la memoria proprio per non dimenticare il sacrificio la sofferenza e il dolore di coloro ai quali non si è consentito di esistere.