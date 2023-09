Due giornate con gli amici a 4 zampe: giochi, agility dog, sfilate e tanti premi

I cani sono i migliori amici dell’uomo, fedeli compagni di vita che riempiono di amore e gioia le giornate, a loro viene dedicata anche una giornata, l'International Dog Day, una ricorrenza nata nel 2004 per sensibilizzare sul tema dell'abbandono.

Esistono tanti modi per dimostrare affetto ai nostri amici pelosi e il grande evento “Il mio amico ha 4 zampe” è l’occasione giusta per farlo. Un grande appuntamento in programma nel weekend del 9 e 10 settembre, a ingresso gratuito e aperto a tutti, anche a coloro che non hanno un amico peloso, che si svolge dalle 10.30 alle 19.30 in piazza Eventi, nell'area esterna del centro commerciale Conca D’oro a Palermo.

Giochi, battesimo dell'acqua, dimostrazioni di agility dog, sfilata canina, premi e tanto altro: due giornate con varie attività e momenti di grande condivisione con gli amici a quattro zampe e il coinvolgimento di figure tecniche e di addetti ai lavori. Un evento che va a sensibilizzare ulteriormente la tutela nei confronti di questi straordinari compagni di vita.

Nel corso della manifestazione il pubblico potrà interagire direttamente per soddisfare le proprie curiosità, partecipando alle attività, ai corsi con veterinari e nutrizionisti, ai giochi a premi con fantastici gadget.

Il tutto è reso possibile dalla collaborazione tra le varie delegazioni E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) del territorio con il Centro Commerciale Conca d'Oro e la RMM Eventi & Comunicazione.

Inoltre durante la manifestazione, grazie alla collaborazione con “Never Without Eros”, ogni appuntamento prevede un sostegno economico da parte della produzione a favore di un'associazione che si occupa degli animali bisognosi dopo i danni causati dagli ultimi incendi.

Appuntamento il 9 e 10 settembre in Piazza Eventi al Centro Commerciale Conca d’Oro.

Battesimo dell’acqua

Consiste nell’insegnare al cane il primo approccio all’acqua e di supportarlo nei suoi primi movimenti per «insegnargli» a nuotare.

Impara con il Tuo Cucciolo

Si svolgerà, per chi lo vorrà, la prima lezione di educazione cinofila. La durata sarà di 1 ora durante la quale verranno date le prime nozioni di educazione cinofila in base al metodo SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio). In questa attività verranno coinvolti gli Allievi dell’associazione cosi da avere una presenza massiccia di cani dell’Associazione.

Ti serve una Zampa?

I vari Istruttori saranno a disposizione per dare consigli ed indicazioni a tutti coloro che avranno dubbi e problemi con i propri cuccioli.