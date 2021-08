Il Gypsy jazz quartet di Alessio Costagliola a le terrazze del sole

Una serata all'insegna del Gypsy Jazz, mercoledì 25 agosto dalle ore 21:30 presso Le Terrazze del Sole di via Vittorio Emanuele 291, con il quartetto di Alessio Costagliola. Il gruppo, creato per l'occasione dal noto chitarrista degli Swingrowers, è composto da musicisti provenienti da esperienze musicali differenti ma accomunati dalla passione per lo swing. L’ensemble si ispira alla tradizione musicale di Django Reinhardt e riproporrà alcuni dei suoi brani più celebri, rievocando l'atmosfera degli anni Trenta.



La formazione è composta da:

Alessio Costagliola - chitarra

Davide Rizzuto - vìolino



Gero Pitanza - chitarraGiovanni Villafranca - contrabbasso

