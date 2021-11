Il giovedì del Kalhesa

Arriva al Kalhesa all’interno dello storico palazzo Forcella De Seta il nuovo format del giovedì Kalhesa, strutturato da Santo Castiglione in collaborazione con Renato Randazzo. Non è un Karaoke ma una "cena-cantata" con il Maledeo live Show che coinvolgerà nel canto tutti gli ospiti del locale. L'aperitivo viene servito al tavolo dalle 19,30 in poi, dalle 21:00 inizieranno le cene (solo su prenotazione), per godersi lo spettacolo basta solo prenotare.