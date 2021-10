Convegno del Club alpino siciliano: “Sentieri della memoria dei monti di Palermo e di San Martino delle Scale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per un nuovo/antico ecomuseo territoriale diffuso. Il Club Alpino Siciliano, insieme all'Abbazia di San Martino delle Scale, ha organizzato, sabato 23 ottobre alle 10, presso l'Abbazia di San Martino delle Scale, una tavola rotonda dal titolo “Sentieri della Memoria dei Monti San Martino delle Scale e della Conca d’Oro: un nuovo/antico ecomuseo territoriale”.Un incontro che verterà sull'importanza di istituire un ecomuseo che funga da strumento di sviluppo turistico e culturale e che unisca inizialmente insieme il Duomo di Monreale, il Castellaccio e l'Abbazia di San Martino delle Scale in una serie di itinerari reali, storici, paesaggistici e virtuali per l'incremento di un turismo culturale di qualità. Tale incontro intende essere un primo momento di condivisione per compiere celermente le varie fasi di accreditamento sia per la nascita di un ecomuseo diffuso in base alla Legge n.16 del 2014, sia per azioni coordinate sul territorio. A questo incontro parteciperanno nella qualità di relatori tematici: il Prof. Ferdinando Maurigi (medievalista), il Dott. Salvatore Pedone (bibliotecario), la prof.ssa Vincenza Garofalo (Dip. Arch. Unipa), Pd. Vittorio Rizzone (Abate di San Martino delle Scale e archeologo), la dott.ssa Laura Cappugi del CRICD, Mario Crispi presidente del Club Alpino Siciliano. L'incontro è stato congegnato nella forma di tavola rotonda per favorire una maggiore affluenza di cittadini attivi e interessati al coinvolgimento in attività culturali e di partecipazione. Per questo motivo sono stati invitati a partecipare e sviluppare i contenuti con un dibattito successivo all’intervento dei relatori: l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà, l’onorevole dell’Ars Mario Caputo, l’assessore regionale all’Agricoltura Sviluppo rurale e Pesca mediterranea Toni Scilla, l’assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo Manlio Messina, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Mario Candore del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale Regione Siciliana, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, insieme alla Pro Loco di Monreale, alle associazioni di cittadini e istituzioni culturali. Il programma della tavola tonda: - ore 10.00: inizio lavori e interventi dei vari studiosi ed esperti sugli argomenti storico-artistici relativi al tema. - ore 11.15: inizio dibattito pubblico sul tema dell’ecomuseo con interventi liberi dei partecipanti. - ore 12.30: chiusura dell'incontro e rinfresco. L'evento è sottoposto alle norme anti Covid-19 e pertanto necessario essere in possesso di Green pass