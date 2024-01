"Il Battello Ebbro – Laboratorio di Idee" di Marineo porta in scena "La Marcolfa" di Dario Fo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il grande successo di questa Estate con la commedia “Cercasi Tenore”, il Battello torna in scena e ancora una volta si cimenta con un’opera di Fo scegliendo di rappresentare “La Marcolfa”, una pièce in atto unico. Si tratta di una delle prime commedie teatrali scritte da Fo intorno agli anni ‘50. Dietro la consueta capacità dell’Autore di proporre episodi esilaranti in una storia che sembra girare intorno all’ingenuità della brutta Marcolfa e alla scaltra cupidigia dei suoi corteggiatori, troviamo la denuncia agli atteggiamenti prepotenti e meschini di una certa mentalità nobil-borghese a cui fa da contraltare quella del cosiddetto popolo minuto: analfabeta e semplice, ma ricco di senso di solidarietà e pura innocenza.Nel “branco di pezzenti” che popola la scena, in cui ciascuno cerca di approfittare del debole di turno - attualizzando il testo - possiamo riconoscere noi stessi nella profonda crisi di valori che rende la nostra società meschinamente decadente. E oltremodo incapace, ancora oggi, di riconoscere il vero valore di un essere umano al di là del sesso, dell’aspetto fisico o della dote economica che possiede. Ci conforta il trovare tra le righe di Fo (e nel nostro vissuto), un faro di speranza: il personaggio dell’uomo libero, che sa guardare dritto all’anima delle cose e delle persone. E che non verrà mai meno ai propri valori, tanto da portarlo a dire: “me ne voglio andare in un posto dove ci sia qualcuno che mi fa lamentare per la libertà” ovvero, facendo nostre le sue parole: “non anestetizziamo la nostra coscienza ma teniamola sempre desta, vigile e pronta a lottare (laddove i diritti di qualcuno vengano lesi)”.

La scena si svolge nella decadente dimora di un Marchese, in una sala che ha visto tempi migliori così come tutto l’arredamento oramai decadente come il proprietario. In questa cornice tutt’altro che romantica, l’amore sembra d’un tratto travolgere tutti gli strambi personaggi della farsa, portandoli a scelte avventate, a duelli, a estenuanti corteggiamenti.La semplice e brutta Marcolfa, serva del bislacco Marchese, si trova così a fronteggiare le avances del focoso fattore che sembra aver improvvisamente perso la testa per lei. Fin qui potremmo anche pensare che è tutto normale, ma quale misterioso fascino esercita improvvisamente l’onesta e schietta Marcolfa, se persino il Marchese, pieno di debiti, si ritrova a chiederla in moglie? Lui, corteggiato da una principessa, inseguito dai creditori e beffeggiato dalla servitù?E il serafico e sornione Francesco, eterno amante di Marcolfina, come mai è così disposto a rinunciare alla propria donna e compagna di una vita senza quasi scomporsi?Sembra che tutti diano i numeri in un continuo alternarsi di spassosi colpi di scena cadenzati dalle ante di un grande e vecchio armadio da cui entrano ed escono i personaggi di questa classica commedia farsesca “alla Dario Fo”.