Ikan Hyu live a Palermo, il futuristico duo svizzero sul palco di Mind House

Giovedì 15 dicembre alle 20 sul palco di Mind House salgono le Ikan Hyu, esplosivo duo svizzero fautore dell'Elastic Plastic Space Power Gangster Future Pop. La band, formata dalle eclettiche polistrumentiste Anisa ed Hannah, ha fondato la propria reputazione su uno stile che ibrida rap e voci con percussioni, synth, chitarre e moog bass. Dopo il primo Ep “Zebra” ed un'intensa attività live internazionale (anche a supporto di Royal Blood e Sofi Tukker), la formazione fa tappa a Palermo nell'ambito del proprio tour italiano, per presentare gli ultimi lavori, fra i quali il singolo “I Don't Do Anything Right Now”.

Le Ikan Hyu si esibiranno sul palco di Mind House, in via San Lorenzo 273/A, con un live ad ingresso gratuito in collaborazione con Rocketta booking. L'apertura delle porte di Mind House è alle ore 20:00. Maggiori informazioni su Facebook (@mindpalermo) ed Instagram (@mindhousepalermo).