Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, riparte il presepe vivente nella borgata marinara dell'Arenella. Il presepe vivente all'Arenella nasce da un'idea della comunità parrocchiale, sotto suggerimento del parroco Don Francesco Di Pasquale. Il luogo scelto, alquanto suggestivo, è incorniciato fra il mare, il chiarore della luna e la storicità del borgo marinaro in cui sorge la via della Leva. Gli spettatori potranno vivere i momenti più importanti della nascita di Gesù e non per questo però perdere di vista i luoghi e gli uomini di quei tempi, che attraverso i loro mestieri ci riportano indietro di più di duemila anni.

Ecco che vedrete l'annuncio dell'Angelo, il cammino arduo e faticoso di Giuseppe e Maria, la via dei mestieri, la grotta, il palazzo di Erode e ancora un piccolo villaggio in cui poter degustare alcune prelibatezze in compagnia di pastori e uomini e donne nei costumi di quei giorni che vi assisteranno fino alla fine del vostro viaggio nel tempo. La realizzazione del Presepe viene curata nei minimi dettagli dagli organizzatori dell'evento, vissuto, non come spettacolarizzazione del momento, ma come possibilità di odorare e immergersi nel mistero della nascita di Cristo. La cristianità è un dono che va condiviso nella gioia e soprattutto non va speso solo all'interno di uno spazio chiuso, per questo “uscire” dalle mura diventa una missione per i parrocchiani di Don Francesco, che sotto la sua guida vogliono portare la parola di Dio al mondo.

Date: 16-17 dicembre 2022; 6-7 Gennaio 2023. Per poter accedere sarà obbligatorio avere la prenotazione cliccando a questo indirizzo. E' consentito avere la prenotazione sia in cartaceo che in formato digitale, sullo smartphone. Con una singola prenotazione accede una sola persona. Ogni utente può effettuare massimo 5 prenotazioni in contemporanea.