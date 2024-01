Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Incanto di Iris & Panormos Officina Artistica riportano in scena "Ignare" di Lucia Incarbona.Appuntamento domenica 28 gennaio alle ore 18 al Teatro Puglisi. Tratto liberamente dalla novella "proibita" Ignare di Pirandello, pubblicata nel 1912, il dramma teatrale in due atti porta in scena la tragica storia di tre suore vittime di stupro dentro il convento. Accompagnate dalla Madre Superiora in una grangia estiva per nascondere la vergogna della gravidanza, vengono affidate alle cure della custode della colonia. In questo luogo isolato le giovani monache trascorreranno le giornate nella malinconia dei ricordi, nella solitudine del dolore, nella paura del futuro, nella rabbia dell'attesa, nell'inquietudine e nella speranza. Cinque donne diverse a confronto, ma paradossalmente uguali nella fragilità davanti alla violenza; diverse nella natura caratteriale, ma vicine nella natura di genere. Dal capolavoro del premio Nobel siciliano, le pagine prendono vita sul palco. Il triste epilogo lascia un'impronta scarlatta indelebile e le luci si abbassano su un destino scritto.