Identità "Picta", quaranta cartelloni del teatro dei pupi della Sicilia orientale in mostra al Museo Pitrè

Ospitata nei prestigiosi locali del Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitrè, la mostra Identità “Picta” offre al pubblico 40 cartelloni del Teatro dei Pupi della Sicilia Orientale (dovuti a pittori popolari dei secc. XIX – XX). Appuntamento fino al 9 gennaio con visite dal martedì alla domenica ore 9.00/19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.30).

I cartelloni sono presentati sia nella loro integrità, sia, talvolta, nella parzialità di taluni loro particolari, quali materiali del Laboratorio di Antropologia delle immagini, che fa parte dell’Archivio Etnostorico Nazionale, della Fondazione Aurelio Rigoli, ubicata a Villa Lina, in Piazza Niscemi 48

a Palermo. Se è vero, come è vero, che la Critica d’Arte attiene preminentemente all’Artista ed ai suoi codici (spazio, luce, colore), la nostra indagine, pur riconoscendo la valenza della critica centripeta, volta ad individuare le componenti estetiche di un’Opera pittorica, ha voluto rilevare ciò che esse significano, in proiezione centrifuga, per mediare dal significato esplicito, descrittivo e letterale, cioè dalla percezione visiva retinica, l’intelligere dei Valori o, meglio, dell’implicito mentale, che trama ciascun Cartellone.

Il Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitrè è lieto di ospitare l’importante mostra Identità “Picta” nei suoi spazi, di recente riaperti dopo i lunghi lavori di restauro. Quale migliore cornice, dunque, per la Mostra Identità Picta? Che offre al pubblico la possibilità di ammirare quaranta Cartelloni del Teatro dei Pupi risalenti a pittori popolari dei secoli XIX e XX. Curata dal prestigioso Centro Internazionale di Etnostoria – Fondazione Aurelio Rigoli (Laboratorio di Antropologia delle Immagini) - l’esposizione affascina non solo per la fattura, i caratteri estetici e i vivaci colori delle Opere esposte, ma anche per quanto – attraverso di esse – riesce a svelare dell’identità del popolo siciliano (quella che Giuseppe Pitrè, fondatore e teorico della demopsicologia, chiamava indole, qualità innata nell’essere umano).