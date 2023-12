Iconografia della Natività: un percorso guidato nella chiesa di Santa Luisa De Marillac

L'incontro culturale prevede la lettura guidata di opere scelte tra le varie iconografie del tema della Natività, secondo l'interpretazione degli artisti tra i più importanti dall'età Medievale al '600.

L’obiettivo della lettura delle opere, non sarà soltanto quella meramente iconografica, ma ci permetterà di scoprire come i vari artisti, nel tempo, hanno affrontato il tema sacro, per raccontare i sentimenti dei protagonisti secondo, o il loro personale convincimento, o i desideri dei committenti; ci permetterà inoltre di conoscere gli stili, le tecniche e le composizioni.