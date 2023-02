Lunedì 20 febbraio corteo di Carnevale per le vie del quartiere Noce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I diritti dei bambini rappresentati nelle maschere e nei costumi creati da alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo De Amicis – Da Vinci. Sfileranno per le strade del quartiere Noce lunedì 20 febbraio, giorno in cui nel 1989 è entrata in vigore la Convenzione dei diritti dell’infanzia. Il diritto alla vita, alla salute, al cibo, al gioco, all’uguaglianza, ad esprimere la propria opinione, all’educazione, sono tutti rappresentati con fantasia e originalità nelle maschere e nei costumi realizzati in classe sotto la guida degli insegnanti di Arte e a casa con la collaborazione delle famiglie. L'Istituto Comprensivo De Amicis - Da Vinci ha aderito all'iniziativa ‘Diritti in maschera’, giunta quest'anno alla quinta edizione, promossa dall'Associazione di promozione sociale 'A Strummula. "Vogliamo promuovere la cultura del diritto e la riscoperta del valore del Carnevale non solo dal punto di vista folkloristico, ma anche dei contenuti" – dice il presidente Salvo Massa -. Un progetto che in cinque edizioni è cresciuto e che ha coinvolto la comunità del quartiere Noce. Lì dove, alle 9.30, dal plesso scolastico di via Nazario Sauro, muoverà l'allegro corteo in maschera. “Ci sarà anche un carro allegorico – dice Massa - assemblato dall’artista Beni Vitale con elementi realizzati da 250 bambini delle scuole di questa zona della città”.