I Beati Paoli e il mistero della setta, passeggiata raccontata tra storia e romanzo

Appuntamento, venerdì 29 settembre, con I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata raccontata Tacus sulla leggendaria setta dei Beati Paoli, raccontata da Luigi Natoli nel suo romanzo più letto e amato. Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi

sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari.

Leggenda o realtà? Quali misteri si celano dietro questa setta capace di imprimersi con tale forza nell'immaginario collettivo di un intero popolo? Dal Noviziato a Piazzetta Settangeli, un’indagine lungo il quartier generale della setta, alla scoperta dell'origine, i luoghi e le identità degli affiliati.



La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nome e cognome di riferimento e recapito telefonico attivo. Esempio: "I Beati Paoli - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" all'evento Facebook).



N.B.: l'evento è un racconto itinerante, da non intendersi come visita guidata/tour turistico. Il percorso non comprende ingressi a siti monumentali o affini. Si intende escluso qualsiasi camminamento sotterraneo o descrizione di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, meteo avverso o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare/ annullare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



Raduno: ore 21 Piazza della Memoria (area pedonale alle spalle del Tribunale)

Contributo: €3 soci Tacus - €5 non soci

Prenotazione obbligatoria.