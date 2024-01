I Beati Paoli: in scena sabato 13 gennaio lo spettacolo teatrale tratto dal famoso romanzo di Luigi Natoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo, 10 Gennaio - Misteri, vendette, amori, intrighi e segreti. Tutto questo è “I Beati Paoli”, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo capolavoro letterario di Luigi Natoli. Il 13 gennaio approda nuovamente sul palcoscenico il famoso romanzo, a cura della Compagnia Teatrale “Araldo del Vespro”, per la regia di Giuseppe Bongiorno, presidente dell’Associazione “La Nuova Panormo”. Fatti ed aneddoti, narrati nel manoscritto pubblicato per la prima volta nel 1909 da Luigi Natoli, saranno rappresentati scenicamente in versione integrale, in una rielaborazione del romanzo. Protagonista principale è il popolo, colui che leggeva l’opera dell’autore e giornalista palermitano, capace di rispecchiare, al meglio, la quotidianità dei quartieri popolari del capoluogo, con particolare riferimento al “Capo”, luogo dove sono ambientate le vicende narrate.

Cast ricchissimo per l’occasione, nella quale saranno interpretati tutti i personaggi rappresentativi del famoso romanzo siciliano: da Blasco da Castiglione, a Donna Gabriella, passando per Coriolano della Foresta. Il CAST: Blasco da Castiglione (Davide Bongiorno), Coriolano della Foresta (Matteo Coffaro), Donna Gabriella (Alessia Greco), Don Raimondo Albamonte (Giuseppe Pizzimenti), Matteo Lo Vecchio (Giovanni Mennella), Violante (Zaira Milano), Emanuele Albamonte (Alessio Saputo), Zia Nora (Francesca Mennella), Principe di Iraci (Alessandra Barranco), Girolamo Ammirata (Roberto Ardizzone), Andrea Lo Bianco (Marco Pizzimenti), Antonino Bucolaro (Zoe Mantegna), i Servi (Antonino Argento, Gabriele Pizzimenti, Alessia Argento).

CORPO DI BALLO: Eliana Andrea Calcagno, Laura Novelli, Floriana Sabato. Lo spettacolo teatrale andrà in scena il 13 gennaio, alle ore 21.00 presso il “Teatro Don Bosco Ranchibile”, Via Libertà 199 - Palermo. Il Costo del biglietto intero è di 10,00 €. I tagliandi ridotti, al prezzo di 5,00 €, sono esclusivamente riservati ai bambini di età inferiore ad anni 10. Info e Ticket ai numeri: (+39) 389.299.62.21 - (+39) 389.121.23.19