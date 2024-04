"House concert di primavera": s'inizia con giochi di note da Martha

Una bellissima novità quella presentata da Martha - Music Art House Academy, la Stagione di “House Concert di Primavera” che porta alla città di Palermo una proposta ricca di performance uniche nel suo genere e alcune prime assolute.

A partire dal 19 aprile fino al 9 giugno 2024, la Stagione si compone di sei concerti, di cui due recital di musica classica, due performance di musica contemporanea e due concerti di Jazz&crossover. Ogni concerto si differenzia dall'altro per una sua singolare caratteristica e, allo stesso tempo, diventa parte di un gioco di contrasti stilistici. Come un bouquet di fiori primaverili ricco di colori e profumi, la stagione abbina una moltitudine di timbri e suggestioni sonore.

La Stagione si apre il 19 aprile alle ore 21:30, con il concerto Jazz&crossover del Sensation Transmitted Group composto da Domenico Nicitra (pianoforte), Francesco Riela (chitarra), Giampiero La Malfa (basso elettrico e contrabbasso), Filippo Pasta (batteria), una prima assoluta che propone brani originali.

Il secondo appuntamento dedicato alla contemporanea, il 28 aprile alle 18:30, vedrà in una prima esecuzione in Sicilia la performer Giusy Caruso. Definita “la pianista che suona con il corpo”, Giusy Caruso porterà gli spettatori in un viaggio sonoro unendo brani del repertorio classico e contemporaneo all'elettronica, grazie a particolari sensori collegati ai movimenti del suo corpo.

Ci porta ancora più lontano nel filone delle suggestioni sonore l’House Concert del 5 maggio alle 18:30. Ascolteremo gli echi ineffabili del romanticismo declinato in modo assolutamente unico da Scrjabin nei suoi 24 Preludi op.11. Al pianoforte il pianista leccese Attilio Igino Puglielli.

Segue un altro appuntamento Jazz&Crossover il 17 maggio alle 21:30, con il concerto del gruppo Choro Da Ilha, che propone un programma di musiche popolari brasiliane con strumenti originali, introducendo sonorità nuovissime nella House di Martha. Il gruppo, fondato a Cagliari, è composto da Emilia Mulas (clarinetto), Matteo Sedda (tromba); Cristian Ferlito (chitarra a sette corde) e Federico Unali (pandeiro, ovvero una percussione brasiliana).

Il 2 giugno alle 18:30 è in programma un altro appuntamento dedicato alla musica classica, con il recital pianistico del talento siciliano Giuseppe Guarrera che torna nella sua Sicilia dopo anni all’estero e un gran numero di concorsi vinti in tutto il mondo. In programma brani di grande virtuosismo tecnico di Chopin, Schumann, Liszt e Prokofiev.

Chiuderanno la stagione il calore e i ritmi del tango, le sonorità calde del bandoneon e noti brani del compositore argentino Astor Piazzolla. Il 9 giugno alle 18:30 a esibirsi sarà il duo Zero Hour, composto dai palermitani Fernando Mangifesta (bandoneon) e Giulio Potenza (pianoforte). Gli House Concert si svolgono presso la sede di Martha, in via Siracusa 32. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione sul sito www.marthapalermo.it.