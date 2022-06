La musica degli Hottanta e dj set di Michele Cannizzaro a Isola delle Femmine

Meglio le canzoni anni Hottanta o la dance anni Novanta? Sarà il pubblico a deciderlo il 24 giugno nel corso della “Serata anni 80 contro 90” all’Isola del vento di Isola delle Femmine in via dei Villini in un evento organizzato da Dorian. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere dall’ampio menù alla carta che si caratterizzano per i crostoni e la tartare.

Alle 22 saliranno sul palco gli Hottanta. Giusy Fratini alla voce, Carlo Capelli al sax, Vincenzo Scaccia alla batteria, Ezio Citelli alla chitarra, Fabio Di Carlo al basso e Andrea Scaccia alla tastiera suoneranno brani di Toto, Simple Minds, Duran Duran e tutte le band che hanno caratterizzato la musica anni Ottanta pop e rock. Seguirà dj set con Michele Cannizzaro, che farà ballare la platea con i brani dance anni Novanta. Ingresso gratuito. Per prenotare telefonare al 3807980615.