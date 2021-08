Isola delle Femmine, gli Hottanta in concerto sulle terrazze dell'Open sea Dorian

Un sabato non qualunque, ma un sabato anni Ottanta. Un decennio in cui la musica si faceva elettronica e si affermavano band come gli Europe e gli U2.



E tutto il sound di allora sarà protagonista sabato 21 agosto alle 22,30 sulle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine, dove protagonista sono gli Hottanta.



Giusy Fratini alla voce, Carlo Capelli al sax, Vincenzo Scaccia alla batteria, Ezio Citelli alla chitarra, Fabio Di Carlo al basso e Andrea Scaccia alla tastiera suoneranno brani di Toto, Simple Minds, Duran Duran e tutte le band che hanno caratterizzato la musica anni Ottanta pop e rock.



Seguirà dj set di musica lounge bar.



Ingresso libero. Si potrà scegliere tra le cena alla carta o il tagliere di carne o di pesce.

