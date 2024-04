Hop Hop Market, in via Magliocco torna l'appuntamento con la fiera dell'artigianato e dell'ingegno siciliano

Dopo gli straordinari risultati riscontrati nelle edizioni speciali, una dedicata al Carnevale e l’altra alla Santa Pasqua (evento che si concluderà martedì 2 aprile), l’associazione Artigianando rinnova uno degli appuntamenti mensili dedicati all’artigianato siciliano. Tutto pronto per l’appuntamento di aprile con l’Hop Hop Market. Da giovedì 4, giorno della sua inaugurazione (ore 10:00), fino a domenica 7 aprile in via Generale Magliocco, diversi saranno gli artigiani presenti pronti a mostrare i propri prodotti, frutto del proprio ingegno, della propria manualità e soprattutto della propria esperienza. La fiera osserverà i seguenti orari: giovedì, venerdì e domenica, dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 24.

Venti gli spazi espositivi dove sarà possibile osservare e acquistare i diversi manufatti artigianali: oggettistica in legno, in pietra lavica, monili e ceramiche dipinte a mano. Non mancheranno certamente i colori tipici primaverili grazie alle particolari stoffe e alle pelli utilizzate per la realizzazione di borse artigianali, portachiavi, borsellini e le tipiche coffe siciliane. Sarà anche allestito un angolo terrarium con diverse piante da poter acquistare mentre diversi saranno gli spazi dedicati ai bambini che potranno così passare delle ore in assoluta spensieratezza facendosi ritrarre da un’artista ritrattista o truccare.

"Quest’anno – dichiara il presidente dell’associazione e organizzatore della fiera Luca Tumminia – devo dire di essere pienamente soddisfatto e orgoglioso della risposta ricevuta in termini di pubblico. Azzardare un appuntamento mensile di una fiera dedicata all’artigianato non sempre può dare i frutti desiderati. Al contrario, l’Hop Hop Market sta andando molto bene, grazie anche, e soprattutto – continua - alle due edizioni speciali che quest’anno hanno pure aggiunto dei tasselli mancanti alla nostra organizzazione. Le nostre fiere – conclude – danno la possibilità ai tantissimi artigiani presenti in questa meravigliosa terra di presentare al pubblico i propri prodotti ma soprattutto, lo dico sempre, rappresentano un’occasione in più per acquistare oggetti veramente unici e particolari".

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina social www.facebook.com/Artigianando80.