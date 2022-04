"Hollywood party": Riccardo Randisi quintet in concerto al Miles Davis jazz club

Lo spettacolo musicale "Hollywood Party" propone alcuni temi famosi tratti da film e musical Hollywoodiani attraverso nuovi arrangiamenti scritti per l'occasione dal noto pianista palermitano Riccardo Randisi. Il quintetto comprende Riccardo Lo Bue al contrabbasso, Fabrizio Giambanco alla batteria e le voci di Toni Piscopo e Kate Worker.

Tra i brani in programma si potrà ascoltare Love for sale dal musical The new Yorker, Hello Dolly dall' omonimo film con Barbra Streisand e 's wonderful di George Gershwin da un Americano a Parigi.