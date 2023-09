Holi color party col Popshock a Monreale: una domenica di divertimento arcobaleno

L’estate monrealese 2023 continua anche a settembre con nuovi eventi rivolti ai giovani e alle famiglie. Si terrà, infatti, domenica 3 settembre, presso il parcheggio del liceo Basile-D’Aleo (via Cappuccini, 13), il tanto atteso Holi Color Party organizzato dall’Associazione Palermo Festival con il patrocinio del Comune di Monreale.

Alle ore 17:30 verranno aperti i cancelli e alle 18 partirà la festa, che durerà fino a mezzanotte sotto un magico tramonto e uno splendente cielo stellato. Ad animare la giornata ci penseranno i dj e i vocalist del Popshock con lo spettacolo “Prisma”. Durante la musica, il pubblico verrà guidato con dei countdown, al termine dei quali verranno lanciate in aria le polveri colorate, andando a dipingere l’atmosfera in un arcobaleno d’allegria.

L’evento ha un target molto ampio, possono partecipare famiglie, giovani e adulti che vogliono passare una domenica all’insegna della musica e del divertimento. L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato allo Spettacolo, ha chiesto la distribuzione gratuita di bustine di colori, cosi da consentire a tutti di partecipare. La distribuzione avverrà dalle 17.30 e fino a esaurimento scorte. Esaurite queste, le bustine potranno essere acquistate con un piccolo contributo. Le polveri colorate sono fatte da farina di mais, lavabili e non tossiche.

È stato già predisposto, da parte dell’assessorato alla Polizia municipale e alla Protezione civile, un servizio d’ordine appropriato per l’occasione. I partecipanti potranno parcheggiare al parcheggio Torres e dirigersi a piedi agli ingressi del liceo di via Cappuccini o di via Santa Liberata. All’interno dell’area saranno allestiti punti food and beverage per poter mangiare e bere in compagnia, sarà previsto un servizio di sicurezza e la presenza di bagni chimici anche per persone con disabilità.

L’ingresso sarà libero e gratuito, ma è consigliata la pre-registrazione al seguente link. Gli organizzatori comunicano che è stato già registrata un’ampia adesione di partecipanti per un evento che farà divertire l’intera cittadina normanna.