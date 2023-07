Il color fluo party è un'attrazione ludica ospitata all'interno dei festeggiamenti in onore alla patrona di Altofonte, Sant'Anna, organizzata dal comitato dei festeggiamenti in onore alla Santa Patrona con la collaborazione di Alberto Nicosia Dj. Il color fluo party è una festa che accoglie senza distinzione di genere, lingue, orientamento politico, origine, etnia, religione o ideologia, handicap, età o orientamento sessuale. Sarà domenica 23 Luglio alle ore 21,30, in Piazza Falcone Borsellino ad Altofonte, e tutte le polveri colorate che serviranno allo svolgimento della serata saranno distribuite dai Colorpoint e saranno esclusivamente Fluo.

A tenerci compagnia durante la serata ci saranno artisti locali e non: Lorenzo Di Matteo Sax che ci dimostrerà come le canzoni elettroniche possono essere espresse anche dal suo sax Salvo Pirrello, uno dei dj più conosciuti nel panorama parchitano, dove con il passare degli anni si è dimostrato un garante del divertimento Adriano Lo Nigro, soli 16 anni, e già ha fatto la sua prima data fuori la Sicilia Damiano Miccichè, direttamente dalla provincia di Caltanissetta, conosciuto nel panorama Siciliano, ha suonata all'Afrobar di Catania, e nell'ultimo mese è stato ospite delle discoteche di Malta Alberto Nicosia, dj conosciuto nel panorama Siciliano, nel marzo è stato ospite in una delle discoteche più grandi di Milano.

Ed infine alla voce, Fischietto The Voice, speaker radiofonico di alcune radio, le sue date oscillano dalla sua amata terra a tutta l'italia, conosciuto fortemente poichè ha animato per diverse volte gli spalti dello stadio Renzo dell'Holi Color Fluo Music Festival di Altofonte.