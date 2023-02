Hogwarts night, magica cena in stile Harry Potter a Bagheria

Sei convinto che in Sicilia non ci sia niente di carino da fare? Stanco delle solite serate? Le associazioni furitema_ets e gdr_wd hanno quello che fa per te! La "Harry Potter night" una cena magica. Se sei un appassionato del mondo di Harry Potter, o anche solo un curioso, vivrai una serata immersiva a tema. Grazie a figuranti di eccezione potrai vivere una serata come un giovane mago o strega e provare attività come lo smistamento, lezioni con esami finali e anche i duelli.

Appuntamento il 15 febbraio alle 20:30 al Meta Gaming Pub di Bagheria. Potrai partecipare a lezioni come quelle di incantesimi, difesa contro le arti oscure, pozioni, erbologia e persino divinazione. Oppure potrai cimentarti come duellante e diventare un futuro auror! Sarai un degno rappresentante Grifondoro o Serpeverde? Perchè bisognerà vincere la coppa delle case. Vienici a trovare e lo scoprirai.