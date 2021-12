Face painting, artigianato e tarocchi: in piazza Croce dei Vespri arriva "Hippie Christmas"

Appuntamento con Hippie Christmas dal 16 al 24 Dicembre in piazza Croce dei Vespri



In un'atmosfera magica, nel cuore del centro storico palermitano, condivideremo momenti dedicati all'arte, al divertimento, al benessere ed alla spiritualità.



Giovedì 16 Dicembre: dalle 16 alle 23



Da Venerdì 17 a Giovedì 23 Dicembre: dalle 11 alle 23



Venerdì 24 Dicembre: dalle 10 alle 18



Vi aspettiamo dal 16 al 24 Dicembre a Piazza Vespri (adiacente a Piazza S. Anna) per passare giornate dedicate alla scoperta di esposizioni artistiche, manufatti artigianali, laboratori olistici e creativi per grandi e piccini, e tanto più...Hippie Chrismas è una fantastica occasione per immergersi in un mondo inesplorato, provare nuove esperienze, incontrare artisti, partecipare a laboratori di musica, danza ed artigianato, accompagnati da esibizioni di esibizioni dei più bravi artisti di strada siculi e tante tante sorprese.



Hippie Bus & Hippie Santa (il nipote di Babbo Natale)



Per i più piccoli, ma non solo, sarà possibile giocare con il simpaticissimo Hippie Santa, nipote di Babbo Natale e portare con sé una foto ricordo all’interno dell’originale pulmino della Volksvagen messo a disposizion rinomata Associazione #MaggiolinPalermo.



Artigianato



Magnifiche Creazioni Handmade sopratutto a carattere esoterico, Vintage etc....

Accessori, borse, cappelli di natale, gioielli orientali, piante, candele, arredamento per la casa, oli essenziali, cosmetici e prodotti naturali, pietre di potere, tamburi sciamanici, acchiappa sogni, tarocchi etc..



Arte&Esposizioni



Vari artisti arricchiranno la piazza con le loro creazioni. Ci saranno mostre di pittura ed estemporanee artistiche di vario genere.



Pratiche olistiche per il benessere psicofisico, PsicoMagia



- Trattamenti Reiki

- Tarologia, cartomanzia

- Arti divinatorie

- Sound healing

- Meditazione

- Trattamenti Shatsu



Face painting & Hennè Tattoo



Il Face Painting è un’ottima occasione di divertimento che riguarda sia adulti che bambini. Potrete farvi dipingere con fantastici disegni dedicati a questo coloratissimo ed inusuale Natale Hippie.



L’Henné invece, è un tatuaggio temporaneo realizzato con un coloranre estratto dalla pianta Henna. ... Si tratta di un tatuaggio non permanenete che si realizza con un composto di foglie e rami essiccati. Le fantasie utilizzate saranno assolutamente a vostra scelta, i nostri disegnatori esperti si divertiranno a giocare con le fantasie a carattere orientale!

I strumenti verranno puliti e sanificati dopo ogni uso.

Ingresso gratuito, tutto nel rispetto delle normative in vigore



MovimentoAndiRivieni@gmail.com