"Spoken Unsaid", Herself live al PunkFunk con un assaggio del suo sesto disco.Herself presenta in anteprima nazionale un assaggio del suo sesto disco Spoken Unsaid in uscita il prossimo 1 marzo per l'etichetta urtovox records. Appuntamento sabato 3 febbraio alle 21 al PunkFunk in Via Napoli. Molto attivo negli ultimi anni nella psichedelia nordeuropea con l'altra sua creatura Juju (Fuzz Club), Gioele Valenti aka Herself torna alle atmosfere alt-folk e art-rock con cui si è fatto conoscere sin dagli esordi, consolidando negli anni una carriera da puro outsider.