"Hearth wind & fire", il jazz tribute di Benny Amoroso al Miles Davis

Gli Earth, Wind & Fire sono tra le band più rappresentative per definire il funk più popolare ma nelle loro ballate, dalle armonizzazioni vocali di origine gospel, straripa il soul. Il segreto di una visione così ampia della musica nera è da ricercare nella lunga carriera di Maurice White. La band però decollò solamente nel 1972, quando si unì alla formazione il ventunenne Philip Bailey, con il suo inconfondibile falsetto.La musica della band unisce l'anima della black-music e la tenerezza del soul con anche pop elettronico.

Il risultato è una miscela esplosiva di suoni e ritmo, che impazza nelle discoteche di mezzo mondoccon una lunga serie di hit , come "September", "Fantasy", "After The Love Has Gone", "Let's Groove". Benny Amoroso ne vuole omaggiare l’opera con un progetto in chiave jazz a loro dedicato avvalendosi soprattutto delle doti vocali di Federica Amoroso. Federica Amoroso ( voce ) , Benny Amoroso (arrangiamenti, tromba), Joe Costantino (piano), Giacomo Bertuglia (basso), Maurizio Gula (batteria).

Appuntamento l'1 giugno alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club.