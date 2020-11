Health Music tra fake news, social network e sicurezza stradale: l'evento in streaming

Ritorna Health Music Fest, e lo fa con la formula già sperimentata a gennaio per parlare ai più giovani di dipendenza da alcol e droghe, e cioè: trovare nella musica e nei testi delle canzoni pop una chiave per avvicinare gli adolescenti a temi delicati e normalmente affrontati in maniera più formale e istituzionale. Stavolta gli argomenti trattati sono due, rigorosamente in modalità online: l’incontro virtuale di venerdì 6 novembre (ore 16) sarà dedicato alle fake news, le dipendenze digitali e il corretto uso dei social network, mentre il successivo (venerdì 20 novembre, sempre alle 16) sarà la volta della sicurezza stradale.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Rock10elode con il contributo dell’assessorato regionale della Salute e in collaborazione con il liceo scientifico “Ernesto Basile” di Palermo, è rivolta soprattutto agli studenti delle scuole superiori. «È stato sperimentato - spiega Gianni Zichichi, presidente dell’associazione Rock10elode e ideatore dell’iniziativa – che la musica, in particolare con alcuni brani, è capace di incentivare le funzioni cognitive e le capacità relazionali, predisponendo all’analisi e all’attivazione di atteggiamenti positivi. L’intento è quello di creare un collegamento che consenta di coinvolgere e far riflettere i più giovani su argomenti spesso ritenuti “noiosi” o “distanti”. La loro mancata partecipazione al dibattito – o peggio il loro disinteresse – derivano spesso dalla lontananza dal metodo di comunicazione usato, che non li rende protagonisti, non li mette al centro. La musica, in questo senso, diventa forse lo strumento più adatto perché da sempre vicina ai ragazzi».

Gli ultimi due incontri di Health Music Fest prevedono un seminario tematico condotto da psicologi ed esperti del settore, integrato con l'ascolto e la narrazione musicale di brani strettamente collegati al tema oggetto di discussione. Durante l’incontro di venerdì 6 novembre interverrà anche il duo comico de I Sansoni, interpellati all’interno del seminario sull’uso corretto dei social network proprio per la tipologia di percorso che hanno deciso di intraprendere sul web. Agli studenti partecipanti sarà, su richiesta, rilasciata apposita certificazione.

Per informazioni e per far partecipare delle delegazioni di propri alunni, le scuole interessate possono scrivere a: rock10elode@gmail.com entro e non oltre mercoledì 4 novembre. Il webinar è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico.