"Happiness is in you", il progetto culturale di Jane Far alla Real Fonderia

Si svolgerà venerdì 7 luglio alle 16 alla ex real Fonderia Oretea alla Cala, piazza Fonderia, l'incontro dal titolo "Happiness is in you", nuovo progetto culturale internazionale dell'eclettica e poliedrica violinista Jane Far all'anagrafe Giovanna Ferrara. Compositrice, maestro di violino, direttore di coro, docente di musica, esperta e studiosa di musiche territoriali, di multiculturalità musicale internazionale, etnomusicologia, musica bizantina e orientale. All''evento daranno i saluti istituzionali il deputato del Parlamento europeo Giuseppe Milazzo della commissione per lo Sviluppo Regionale e commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Francesco Paolo Scarpinato assessore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana - Regione Siciliana, Roberto Lagalla sindaco della città di Palermo, Pietro Cannella assessore alla Cultura - Comune di Palermo, Giuseppe Di Maggio Sindaco di Campofelice di Roccella.

L'evento vedrà la presentazione del videoclip e del singolo di Jane Far, essenza del progetto internazionale che abbraccia quattro specifiche tematiche: la valorizzazione dell’uomo, la divulgazione della cultura italiana nel mondo, l'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico e l'Happiness: come mezzo di unione tra popoli e pace nel mondo e quindi coesione interculturale, e scambio di culture. "La felicità che è in ogni uomo diventa strumento di unione tra popoli e pace nel mondo - afferma la violinista Jane Far - perché chi è felice con se stesso, ama il prossimo, gli altri individui, e questo crea integrazione, unione, rispetto per i diritti degli individui e pace nel mondo".

In qualità di relatori interverranno: Giuseppe La Rosa, docente Conservatorio A. Scarlatti e compositore, Gianluca Lo Coco docente di Psicologia Clinica di Unipa, Domenica Barbera studiosa, Elide Scarlata docente Conservatorio A. Scarlatti e musicoterapeuta, Filippo Lo Iacono direttore generale Fondazione Costanza e artista, Ninni Terminelli, avvocato, Ketty Tamburello poetessa. Il progetto "Happiness is in you" è stato patrocinato e condiviso da assessorato ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Comune di Palermo, Comune di Campofelice di Roccella, Vision Art Media di Michael Lam di New York, Fondazione Remo Faggi presidente Marco Faggi, dal Parlamento del Mediterraneo e da Federformazione nella persona della professoressa Laura Mazza segretario generale del Parlamento del Mediterraneo - vicepresidente di Federformazione.

E ancora da associazione Stati Generali delle Donne Presidente Isa Maggi, fondazione Costanza Alessandro Costanza e direttore Generale Filippo Lo Iacono, associazione Guardia Marina Nazionale, presidente Giampaolo Cervone, Ass. Roccamaris di Campofelice di Roccella P. Domenica Barbera, Manager di eventi, spettacoli e direttore artistico Ignazio Dolce.