/Handlogic, concerto live da Bolazzi in piazzatta Bagnasco. L'appuntamento è per lunedì 30 ottobre a partire dalle 21. Lorenzo Pellegrini alla voce; chitarra Alessandro Cianferoni; basso Miriam Fornari; tastiere synth; Daniele Cianferoni alla batteria.

⁄Handlogic è un progetto experimental pop nato a Firenze nel 2016. Sin dall’EP di esordio, la band si fa un nome nell’underground nazionale grazie alla vittoria del Rock Contest Controradio e l’incessante attività live in tutta Italia, che porta il gruppo a suonare in importanti festival (MI AMI, Ypsigrock, Mengo, Woodoo), e sui palchi di teatri e club prestigiosi (Anfiteatro romano di Fiesole, Teatro Verdi di Firenze, Locomotiv Club). Nel 2019 vincono il premio MusicaDabere ed esce il primo full lenght con Woodworm Label, “Nobodypanic”, che viene accolto all’unanimità dalla critica specializzata e porta la band a suonare oltreconfine in Germania, Svizzera, Repubblica Ceca e Stati Uniti (Gray Area Theatre di San Francisco).

La pausa dalle scene degli anni seguenti porta alla necessità di passare alla scrittura in italiano, e una conseguente virata verso una radicalizzazione della forma canzone e dei contrasti sonori, verso una musica sempre più progressiva, in direzione ostinata e contraria alle logiche di mercato. Il concept album che ne deriva è una celebrazione delle anime contrastanti di ⁄handlogic: colori organici e manipolazione digitale, dolci trame vocali e distorsioni selvagge, momenti di quiete riflessiva e improvvise esplosioni catartiche.

Nel 2022 sono invitati dai Verdena ad aprire i loro concerti all’Alcatraz di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma.

Nella primavera del 2023 il disco uscirà per Pioggia Rossa Dischi/ADA Music e sarà anticipato da 6 concerti esclusivi, curati da Vertigo Concerti, per condividere in prima persona con il proprio pubblico la nuova musica prima della sua pubblicazione.