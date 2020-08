Hammond reunion quartet al Miles Davis jazz club

Una serata di jazz per tutte le età. L’Hammond reunion quartet suona il 21 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.



Il progetto nasce da un’idea condivisa tra i musicisti che costituiscono il quartetto e cioè Sergio Munafò alla chitarra, Giuseppe Asero al sax alto, Angelo Cultreri all’organo e Paolo Vicari alla batteria, che con l’intento di ricreare le calde atmosfere ed il mood del periodo mainstream tipico dei tanto amati organ combo di Wes Montgomery, di Jimmy Smith e degli attuali e moderni Joey De Francesco e Larry Goldings, daranno vita ad un concerto di standards e composizioni originali.



Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.



Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991 o, per informazioni a qualsiasi ora un messaggio WhatsApp al 3914361644.