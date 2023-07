Carini, al parco cittadino torna il clown Zazu: in scena lo spettacolo “Hamelin, la città del silenzio”

Risate e divertimento assicurato venerdì 14 luglio al parco cittadino Galati, gestito dall’associazione Almoad, in via Rovigo. Sul palco torna il clown Zazu che, con la compagnia teatrale Décalé, porterà in scena lo spettacolo per bambini “Hamelin, la città del silenzio”, diretto da Andrea Saitta.

L’evento, a ingresso gratuito, fa parte della rassegna teatrale estiva per l’infanzia Baobab che oltre ad avere il patrocinio del Comune di Carini ha il sostegno del Ministero della Cultura e della Città metropolitana di Palermo. Si comincia alle 21.